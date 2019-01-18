Dışişleri: Kararlı duruşumuz ABD'ye Suriye'den çekilme kararı aldırdı

Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, Suriye sınırında güvenli bölge önerisine olumlu yaklaşıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, "Kararlı duruşumuz ABD'ye Suriye'den çekilme kararı aldırdı. ABD bürokrasisinde Trump'a karşı bir direnç oluştu. ABD'nin Suriye'den çekilmesi YPG'ye hizmet etmemeli" denildi.

Aksoy, "YPG'nin Suriye rejimini Münbiç'e sokmaya çalışmasına izin verilmemeli. ABD askerlerine saldırı, Münbiç'in temizlenmesinin önemini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy ayrıca "Provokasyonların İdlib mutabakatını aşındırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD'den satın alma görüşmeleri yapılan Patriot'larla lgili konuşan Aksoy, "S-400'ü acil ihtiyacımız için aldık, o iş kapandı. Patriot'ta fiyat, zaman ve teknoloji transferi önemli" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Şubat'ta DEAŞ'la mücadele toplantısı için ABD'ye gideceği belirtildi.