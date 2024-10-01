Dışişleri: Lübnan'dan tahliye planı hazır

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in hava saldırısının ardından kara saldırısı da başlatmasının akabinde alternatifli bir tahliye planı hazırladıklarını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Lübnan’daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Lübnan’daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır.

Süreci yürütmek üzere “Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi” tesis edilmiştir. Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden müteşekkil bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir.