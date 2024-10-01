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        Haberler Dünya Dışişleri: Lübnan'dan tahliye planı hazır | Dış Haberler

        Dışişleri: Lübnan'dan tahliye planı hazır

        Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulunarak, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için alternatif planların yapıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 17:32 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:32
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        Dışişleri: Lübnan'dan tahliye planı hazır
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in hava saldırısının ardından kara saldırısı da başlatmasının akabinde alternatifli bir tahliye planı hazırladıklarını duyurdu.

        Yapılan açıklama şöyle:

        "Lübnan’daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır.

        Bu çerçevede, Lübnan’daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır.

        Süreci yürütmek üzere “Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi” tesis edilmiştir. Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden müteşekkil bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir.

        Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır.

        Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.

        Diğer ülke vatandaşlarının ülkemiz üzerinden tahliyesine ilişkin esaslar da belirlenmiş olup, şu ana kadar destek talep etmiş olan 20’ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir."

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        #dışişleri
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