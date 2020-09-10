Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki!

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Arap Ligi'nin 9 Eylül'de yapılan Bakanlar Konseyi toplantısında alınan kararlara tepki gösterildi.

Arap Ligi'nin dün yapılan toplantısında, Türkiye'nin Suriye, Irak ve Libya'daki faaliyetlerinden ötürü kınanması kararı alınmıştı.

Açıklamada, "Bazı Arap Ligi üyelerinin, kendi yıkıcı gündem ve faaliyetlerini örtme amacıyla ülkemize yönelik sürdürdükleri asılsız ithamlarını, Arap Ligi´nin 9 Eylül´de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısına da taşıdıkları görülmektedir. Sözkonusu toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz. Bu kararların esasen ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır." şu ifadelere yer verildi.