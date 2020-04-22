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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telekonferans yöntemiyle katıldığı Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile Suriye bağlamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi görüştü.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Suriye bağlamında COVID-19 salgınıyla mücadele, İdlip ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere arazideki gelişmeler, siyasi süreç, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşü konularının ele alındığı ifade edildi. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine dair bağlılık vurgulandı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu COVID-19’un Suriye'de yayılmasının önlenmesine atfettiğimiz önemin ve bu amaca yönelik uluslararası çabaların eşgüdüm içinde artırılması gerekliliğinin altını çizmiştir. Bu çerçevede, Suriye’ye Türkiye üzerinden yürütülen insani yardım faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi ihtiyacına dikkat çekmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Tarafların, 5 Mart 2020 tarihli İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol sayesinde bölgede gerginliğin azaltılmasından duydukları memnuniyeti ifade ettikleri belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Ek Protokol’le tesis edilen ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemini vurguladığı; bu çerçevede atılan adımlar hakkında bilgi verdiği ve kalıcı ateşkesin siyasi sürecin ilerletilmesi bakımından da temel bir gereklilik olduğunun altını çizdiği vurgulandı.

DEVAM EDEN TERÖR EYLEMLERİNDEN DUYULAN ENDİŞE DİLE GETİRİLDİ

Açıklamada Çavuşoğlu'nun, PKK/YPG terör örgütünün Fırat'ın doğusunda oldubittiler yaratma teşebbüslerinin tarafımızca akim bırakılmasını takiben sahada yürütülen istikrarlaştırma faaliyetleri hakkında mevkidaşlarını bilgilendirdiği ifade edildi. Ayrıca, 22 Ekim 2019 tarihli Muhtıra’da üzerinde mutabık kalınan bölgeden PKK/YPG'nin tamamen çıkartılamamış olmasının da etkisiyle devam eden terör eylemlerinden ve el'an süren PKK/YPG'yi meşrulaştırma girişimlerinden duyduğumuz endişeyi dile getirildiği belirtildi.

Görüşmede, siyasi sürecin 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca ilerletilmesinin önemini vurgulandığı ve BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in kolaylaştırıcılığında, Anayasa Komitesi görüşmelerinin üçüncü turunun mümkün olan en yakın zamanda yapılması temennisi belirtildi.

Bu çerçevede, Bakan Çavuşoğlu'nun üçüncü tur görüşmelerde Anayasa Komitesi’nin, görev yönergesi çerçevesinde somut ilerleme kaydedilmesi beklentisini hatırlattığı ifade edildi.

Siyasi sürecin sağlıklı şekilde ilerletilmesini teminen Suriyeli taraflar arasında güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesinin öneminin vurgulandığı toplantıda, Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu’nun faaliyetlerinin devamına olan desteğin yinelendiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, ihtilaf nedeniyle yerlerinden edilen Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri hususunda gerekli çalışmaların sürdürüleceği, bu konuda Astana ortaklarıyla çalışmaya hazır olunduğu belirtildi.