Dışişleri'nden Çin'e başsağlığı dileği

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tibet Özerk Bölgesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Çin Hükûmetine ve halkına başsağlığı dilendi.

Yapılan açıklamada "Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) Tibet Özerk Bölgesi’nde bugün (7 Ocak) meydana gelen depremin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.