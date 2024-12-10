Dışişleri'nden DEAŞ’ın Irak’ta yenilgiye uğratılmasının 7. yılıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın Irak’ta yenilgiye uğratılmasının yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta askeri yenilgiye uğratılmasının yedinci yıl dönümü vesilesiyle Irak hükümeti ve tüm Irak halkının kutlandığı belirtildi.

Mücadele sırasında hayatını kaybeden Iraklılara Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, "Ülkemiz, bölgemizde güvenlik ve istikrar üreten bir ülke olma yönünde kayda değer adımlar atmakta olan Irak'a, DEAŞ ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle mücadelesinde gereken desteği vermeyi sürdürecektir." ifadesi yer aldı.