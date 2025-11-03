Dışişleri'nden "Dünya Türk Dili Ailesi Gününe" ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 15 Aralık'ın, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "15 Aralık'ın, UNESCO 43. Genel Konferansı’nın bugün gerçekleştirilen oturumunda kabul edilen kararla, 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kararın, Türk dünyasının kadim kentlerinden Özbekistan'ın Semerkant şehrinde ilan edilmesinin de özel bir anlam taşıdığı belirtilen açıklamada, "Ülkemiz ve kardeş Türk devletleri tarafından hazırlanan bu kararın, Türk dünyasının ortak mirası olan Türk dilini korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen müşterek çabaları daha da güçlendirecektir." denildi.

Türkolog Vilhelm Thomsen'ın, 1889'da bulunan ve Türk dilinin bilinen ilk yazılı kaynakları olan "Orhun Yazıtları"nın Türk dilinde yazıldığını 15 Aralık 1893'te uluslararası bilim dünyasına duyurduğu hatırlatılan açıklamada, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün Türk dünyası ile Türkçe bilen ve öğrenen dostlarımıza şimdiden kutlu olmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.