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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Güney Kore uyarısı | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Güney Kore Uyarısı

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Güney Kore'de yaşanan siyasi kriz nedeniyle Türk vatandaşlarından dikkatli olmaları istendi. Güney Kore'de akşam saatlerinde sıkıyönetim kararı alındı ve halk protesto için meclis önünde toplandı. Alınan sıkıyönetim kararı Güney Kore Devlet Başkanı tarafından kaldırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 23:27 Güncelleme: 03.12.2024 - 23:27
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        Dışişleri'nden Güney Kore uyarısı
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        Güney Kore'de yaşanan sıkıyönetim ilânı sonrasında yaşanan siyasi krizle protestocular meclis önünde toplanmış ve kararı protesto etmişti. Protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Güney Kore Devlet Başkanı ise gelen tepkiler sonrasında sıkıyönetim kararını kaldırdı.

        Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nin 'X' hesabından yapılan açıklamada ise Türk vatandaşlarına kalabalıktan uzak durmaları uyarısında bulunuldu. Ayrıca ihtiyaç durumunda ulaşılması gereken iletişim bilgileri de verildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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