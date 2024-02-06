Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri'nden Hamas'ın olumlu yanıt verdiği 'Gazze' anlaşmasına destek

        Dışişleri'nden Hamas'ın olumlu yanıt verdiği 'Gazze' anlaşmasına destek

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair olumlu cevabını desteklediğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 22:42 Güncelleme: 06.02.2024 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri'nden 'Gazze' anlaşmasına destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ve Mısır'ın İsrail ve Hamas arasında aracı olduğu 'çerçeve anlaşmanın' Hamas tarafından olumlu karşılanmasını desteklediğini duyurdu.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Katar ve Mısır’ın çabaları sonucunda İsrail ve Hamas’a sunulan çerçeve anlaşmasıyla ilgili son durumu ele aldı.

        Bakan Fidan, sözkonusu anlaşmaya Türkiye’nin verdiği desteği vurguladı.

        Hamas'ın liderleri ve diğer Filistinli gruplarla yapılan istişare görüşmelerinin ardından şu açıklamayı kaydetmişti:

        "Hamas, söz konusu teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, halkımıza karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladı."

        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt
        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Maçta 5 gol var!
        Maçta 5 gol var!
        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt
        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması