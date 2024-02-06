Dışişleri'nden Hamas'ın olumlu yanıt verdiği 'Gazze' anlaşmasına destek

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ve Mısır'ın İsrail ve Hamas arasında aracı olduğu 'çerçeve anlaşmanın' Hamas tarafından olumlu karşılanmasını desteklediğini duyurdu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Katar ve Mısır’ın çabaları sonucunda İsrail ve Hamas’a sunulan çerçeve anlaşmasıyla ilgili son durumu ele aldı.

Bakan Fidan, sözkonusu anlaşmaya Türkiye’nin verdiği desteği vurguladı.

Hamas'ın liderleri ve diğer Filistinli gruplarla yapılan istişare görüşmelerinin ardından şu açıklamayı kaydetmişti:

"Hamas, söz konusu teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, halkımıza karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladı."