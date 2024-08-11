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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşına ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşına ilişkin açıklama

        Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 17:04 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:04
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        Dışişleri'nden kaçırılan Türk vatandaşına ilişkin açıklama
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        Sosyal medyada, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın Hırvatistan'da bir çete tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiği iddiası gündeme gelmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

        Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin sosyal medya platformun yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

        "Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır." denildi

        Konuyla ilgili dün yapılan açıklamada ise "Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

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