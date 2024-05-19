Dışişleri'nden İran'da helikopter kazasına ilişkin açıklama: "İranlı yetkililerin güvende olmalar
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'daki helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi ve yetkililerin sağlıklı olmalarını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı
Dışişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, İran'daki helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi ve yetkililerin sağlıklı olmalarını temenni ediyoruz" denildi.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"İran’da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."