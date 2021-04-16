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HaberlerDünyaSon Dakika: Türkiye'den İsrail'e Filistin tepkisi: Şiddet politikalarının Ramazan'da... - Haberler
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Dışişleri'nden İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e saldırılarıyla ilgili bir açıklama yayımladı, İsrail'in bölgede barış ve istikrarı zedelediği belirtilirken, bu eylemlere son verilmesi çağrısı yaptı.

Son Dakika: Türkiye'den İsrail'e Filistin tepkisi: Şiddet politikalarının Ramazan'da... - Haberler
Dışişleri'nden İsrail açıklaması
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İsrail’in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir.

Mescid-i Aksa’ya yönelik kısıtlamalarla Ramazan ayında Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engelleyen İsrail Yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerini genişletmeyi sürdürmekte, ayrıca bu bölgelerde yaşayan İsraillilerin Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine karşı herhangi bir tedbir almayarak bu saldırıları esasen teşvik etmektedir.

İsrail Yönetimi’nin ayrıca Filistinlilerin Doğu Kudüs’teki seçim faaliyetlerini önlemeye çalıştığı, ayrıca Batı Şeria’da seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik olarak bazı Filistinlileri keyfi gerekçelerle gözaltına aldığı görülmektedir.

İsrail savaş uçakları tarafından dün gece Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları da, İsrail Yönetimi’nin saldırgan politikalarının son örneğini teşkil etmektedir.

İsrail bölgede barış ve istikrarı zedeleyen bu saldırgan politikalarına son vermelidir."

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