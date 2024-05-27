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        Haberler Dünya Dışişleri'nden İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki: Gündemi değiştirmeye yönelik faydasız çaba

        Dışişleri'nden İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki: Gündemi değiştirmeye yönelik faydasız çaba

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulundu. Bunun ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın paylaşımlarıyla "İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye" çalıştığı ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 22:05 Güncelleme: 27.05.2024 - 22:11
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        İsrailli Bakan Katz'a tepki
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımını "gündemi değiştirmeye yönelik faydasız çaba" olarak niteledi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır." ifadesi kullanıldı.

        İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, "Dün gece bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

        Açıklamada, Türkiye'nin adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceği vurgulandı.

        Katz, X sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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