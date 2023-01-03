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Haberler Dünya Dışişleri'nden İsrail'e kınama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'e tepki gösterilerek "İsrail’i Kudüs’teki dini mekanların statüsünü ve kutsiyetini ihlal edecek ve bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olacak bu tür provokasyonların engellenmesi için sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri'nden İsrail'e kınama
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AA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirdiği provokatif eylemi endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz.

İsrail’i Kudüs’teki dini mekanların statüsünü ve kudsiyetini ihlal edecek ve bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olacak bu tür provokasyonların engellenmesi için sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz.

İSRAİLLİ BAKANIN MESCİD-İ AKSA BASKINI

İsrailin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

İsrailli politikacı, Mescid-i Aksadaki statükoyu ihlal eden ve Filistinlilerce baskın olarak değerlendirilen bu eylemini, İbrani takvimine göre 'Tevet' ayının 10. gününde (Asara BeTevet) gerçekleştirdi.

Ben-Gvirin daha önce Mescid-i Aksa'yı 'ziyaret' edeceğini duyurması, Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı.

Ben-Gvir, yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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