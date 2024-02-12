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        Haberler Dünya Dışişleri'nden İsrail'e Refah tepkisi

        Dışişleri'nden İsrail'e Refah tepkisi

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:35 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:36
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        Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail’in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca "BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" denildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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