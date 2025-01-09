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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Lübnan Cumhurbaşkanına tebrîk | Dış Haberler

        Dışişlerinden yeni seçilen Lübnan Cumhurbaşkanına tebrik mesajı

        Dışişleri Bakanlığı yeni seçilen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun için tebrik mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 21:10 Güncelleme: 09.01.2025 - 21:10
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        Dışişleri'nden Lübnan Cumhurbaşkanına tebrîk
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        Dışişleri Bakanlığı yeni seçilen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun için tebrik mesajı yayımladı.

        Mesajda "Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Joseph Aoun’u tebrik ediyoruz.

        Önümüzdeki dönemde kurulacak olan yeni hükümetin Lübnan’ın istikrarı ile bölgenin barış ve refahına katkı sağlamasını temenni ediyoruz." denildi.

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