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Dışişleri'nden Mısır'daki diplomatik temaslara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'deki diplomatik görüşmelerinin tamamlandığını duyurdu. İki ülke dışişleri bakanlıkları heyeti arasında 8 yıldan sonra ilk kez bir görüşme gerçekleştirildi.

Dışişleri'nden Mısır'daki diplomatik temaslara ilişkin açıklama
Dışişleri'nden Mısır'daki diplomatik temaslara ilişkin açıklama
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire’de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.

Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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