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        Haberler Gündem Dışişleri'nden Sudan’da sivil halkı hedef alan saldırılara açıklama

        Dışişleri'nden Sudan’da sivil halkı hedef alan saldırılara açıklama

        Dışişleri Bakanlığı, "Sudan'daki insani durumdan ve El-Cezire eyaletinde sivil halkı hedef alan, insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 23:43 Güncelleme: 03.11.2024 - 23:43
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        Dışişleri'nden Sudan'da sivil halkı hedef alan saldırılara açıklama
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        Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sudan’daki insani durumdan ve El-Cezire eyaletinde sivil halkı hedef alan, insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyuyoruz. Ateşkesin bir an önce sağlanarak barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

        Yerinden edilmiş insanların evlerine dönmesini ve insani yardım faaliyetlerinin aksamadan gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemlerin gecikmeksizin alınması çağrısında bulunuyoruz. Sudan'ın egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve birliğini en güçlü şekilde destekliyoruz. Sudan halkının acılarının hafifletilmesi için gerekli insani yardımlarımızı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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