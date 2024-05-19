Dışişleri'nden Yunanistan'daki etkinliklere tepki

Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Pontus"un antik çağda kalmış bir tanımdan ibaret olduğunu belirtti.

19. yüzyılın sonunda ortaya çıkan Pontusçu faaliyetlerin, Yunanistan'ın "Büyük Yunanistan (Megali İdea)" planının bir uzantısı olduğuna işaret edilen açıklamada, konunun esasen Türk ve Rum ahalinin mübadelesi ile sonuçlanmış tarihi bir sürecin asılsız iddialara konu edilerek istismarından ibaret olduğu vurgulandı.

"PONTUS İDDİALARI ASILSIZDIR"

Açıklamada "Yunanistan’daki aşırı sağcı grupların, İstiklal Savaşımızın başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 19 Mayıs 1919’dan 75 yıl sonra, 1994’te, popülist söylemlerle ortaya attığı Pontus iddiaları asılsızdır." ifadesi kullanıldı.