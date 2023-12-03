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        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri: Somali'ye silah ambargosunun kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

        Dışişleri: Somali'ye silah ambargosunun kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Somali'ye silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik kararın memnuniyetle karşılandığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 01:08 Güncelleme: 03.12.2023 - 01:08
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        Dışişleri Somali'ye ambargonun kaldırılmasından memnun
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        Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dün (1 Aralık) gerçekleştirilen oturumunda alınan ve Somali'ye yönelik 1992 yılından bu yana yürürlükte olan silah ambargosunu kaldıran kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tarihi kararın, Somali'de huzur ve refah ile geleceğe dair güçlü umutların yeşereceği bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi Somali halkının yanında olmaya ve bu yeni dönemde de Somali´ye destek vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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        #dışişleri
        #Somaliye ambargo
        #haberler
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