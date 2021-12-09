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Haberler Dünya Dışişleri: Türkiye terör mağdurlarına barınak sağlıyor
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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, şiddet ve terör mağdurlarına barınak sağlamaya devam etmektedir"

Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye'nin tarihi boyunca geleneksel güçlü insani yaklaşımını sürdürdüğü belirtilerek, "Türkiye, zulüm, baskı, şiddet ve terör saldırıları mağdurlarına barınak sağlamaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri: Türkiye terör mağdurlarına barınak sağlıyor
Dışişleri: Türkiye terör mağdurlarına barınak sağlıyor
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AA

​​​​​​​Bakanlık, "Soykırım Suçu Mağdurlarını Anma ve Onurlandırma ve Bu Suçun Önlenmesi Uluslararası Günü" nedeniyle bir açıklama yaptı.

Açıklamada, bugünün, Türkiye’nin ortak sunucusu olduğu, BM Genel Kurulu’nun 9 Aralık'ta "Soykırım Suçu Mağdurlarını Anma ve Onurlandırma ve Bu Suçun Önlenmesi Uluslararası Günü” olarak belirleyen kararının 6. yıl dönümü olduğu hatırlatıldı.

Bugünün aynı zamanda 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 73. yıl dönümü olduğu aktarılan açıklamada, "Sözleşme, uluslararası toplumun bu en ağır suçu önleme ve cezalandırma taahhüdünün altını çizmekte ve suçun uluslararası hukuktaki yasal tanımını yapmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, soykırımın ancak tüm toplumun ortak ve samimi çabasıyla önlenebileceği vurgulanarak, "Devletlerin Soykırım Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini Sözleşme’nin lafzına ve ruhuna uygun olarak yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Sözleşme’nin aşındırılmaması ve kesin hukuki tanımı belli olan bu terimin gelişi güzel kullanılmaması gerekmektedir. Sığ siyasi çıkarlarla bu terimin istismarı BM Şartı’nda yer alan uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın korunması temel ilkelerine hizmet etmeyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin tarihi boyunca geleneksel güçlü insani yaklaşımını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, zulüm, baskı, şiddet ve terör saldırıları mağdurlarına barınak sağlamaya devam etmektedir. Kötü niyetli çevrelerin bu köklü geleneğimizi ve yaklaşımımızı yanlış tanıtmayı amaçlayan girişimleri kara propagandadan başka bir nitelik taşımadığı gibi, tarihsel gerçekleri çarpıtmaya yöneliktir. Bu vesileyle, tüm soykırım suçu kurbanlarını saygıyla anıyor, insanlığın karşı karşıya kaldığı bu tür ağır suçların bir daha işlenmemesi için uluslararası toplumu ortak çabalarını arttırmaya davet ediyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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