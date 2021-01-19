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Dışişleri: Yunanistan aynaya bakmalı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın azınlıklar açıklamasına tepki göstererek, "Yunanistan Dışişleri Bakanı böyle vahim açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalı, önce kendi evinin önünü süpürmelidir" dedi.

Dışişleri: Yunanistan aynaya bakmalı
HABERTURK.COM

Aksoy, Dendias’ın Türkiye’deki Rum azınlığa yönelik ifadelerine cevap verdi. Yunan Bakan’ın azınlıklar konusunda Türkiye’yi eleştirmesini trajikomik bulan Aksoy, Batı Trakya Türk azınlığına uygulanan asimilasyon ve baskı politikası sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından Yunanistan hakkında 3 verilen ihlal kararlarına işaret etti.

"YUNANİSTAN’DA İLERLEME DEĞİL, GERİYE GİDİŞ VARDIR"

Türkiye’de son yıllarda Rum Ortodoks azınlığın sorunlarının çözümüne yönelik birçok yapıcı adımın Rum Ortodoks vatandaşlarla eşgüdüm içerisinde hayata geçirildiğini bildiren Aksoy, "Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının halli konusunda ise AB üyesi ve kendisini demokrasinin beşiği olarak gören Yunanistan’da ilerleme değil, aksine geriye gidiş vardır. Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Antlaşması ve çok taraflı sözleşmelerden kaynaklanan haklarını ısrarla ihlal etmektedir. Azınlığın Türk kimliğinin inkarı konusunda AİHM’nin verdiği ihlal kararlarını hala uygulamamaktadır. Batı Trakya’daki medreselere yönelik son uygulamalar Yunanistan’da artık sadece ’Türk’ ifadesine değil, ’Azınlık’ ifadesine dahi tahammül edilemediğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Rum Ortodoks vatandaşlarının talepleri çerçevesinde Gökçeada’da sadece 4 öğrenci için okulları açarken, Yunanistan Batı Trakya’daki azınlık okullarını kapatmaya devam etmektedir" diyen Aksoy, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Son 25 yılda Batı Trakya’daki azınlık okul sayısının Yunanistan tarafından 231’den 115’e düşürülmesi iki ülkenin azınlıklara bakış açısının en somut göstergesidir. Yunanistan Dışişleri Bakanı böyle vahim açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalı, önce kendi evinin önünü süpürmelidir. Yunanistan, ülkemizin azınlıklara yönelik hayata geçirdiği yapıcı adımları izleyerek, dini özgürlükler, Türk kimliğinin inkarı ve eğitim konuları başta olmak üzere Batı Trakya’daki Türk azınlığının sorunlarını soydaşlarımız ile diyalog içerisinde çözüme kavuşturmalıdır."

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