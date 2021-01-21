Dışişlerinden, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun ikinci yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Filipinler Barış Sürecini başından beri destekleyen Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesi ile bölgenin kalkınmasına yönelik katkılarını bundan sonra da sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun bugün kutlanan ikinci yıl dönümü vesilesiyle dost Filipinler halkı ve hükümeti ile BARMM yönetimine içten tebriklerimizi sunarız." ifadesi kullanıldı.

- Özerk yönetim

Ülkenin güneyindeki Müslüman Mindanao bölgesinde 21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı. İbrahim'in geçiş sürecinin tamamlanacağı Haziran 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.