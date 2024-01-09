DİSK: Emekli maaşı zammı düzenlensin Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Emekliler Sendikasının Genel Başkanı Cengiz Yavuz, emekli maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu ve yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi

DİSK bağlı Emekliler Sendikasının Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanan grup adına yaptığı açıklamada, bu yıl için geçerli olacak asgari ücretin, hükümet ile işveren tarafından oy çokluğuyla belirlendiğini, ancak bu rakamın açlık sınırı olduğunu ileri sürdü.

Açıklanan enflasyon oranları ile emeklilere yapılacak zam oranlarının da belli olduğunu belirten Yavuz, bu rakamların, emeklilerin iradesini ve yaşam hakkını hiçe saymaktan başka bir anlam ifade etmediğini vurguladı.

Asgari ücretin, işçilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olmadığını ve emekli aylıklarının asgari ücrete oranla her geçen yıl düşmeye devam ettiğini aktaran Yavuz, "2002 yılından 2023’e kadar geçen 21 yıllık süreçte aylıklarımızın asgari ücret karşısındaki kaybı yüzde 40’ları aştı." dedi.

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En düşük emekli maaşının yoksulluk sınırının yarısından az olmayacak şekilde belirlenmesini istediklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"İşçi ve memur emeklilerine yapılan zam oranları arasındaki adaletsizlik ortadan kaldırılsın. İntibak yasası çıkarılarak emekliler arasındaki eşitsizlik giderilsin. Haklı taleplerimiz, biz emeklilerin temsilcileri ile masaya oturulup mutabakata varılarak yaşama geçirilsin. Hazine katkılarınız, resmi enflasyon oranlarınız, üç-beş puanlık refah paylarınız hükümsüzdür."

Etkinliğe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ise, Türkiye'de emekli ve dul-yetim aylığı alan 16 milyon kişi olduğunu söyledi.

Taşçıer, emekli aylığı alan 11 milyon emeklinin 6 milyonunun, ikinci bir işte çalıştığını ya da iş arayışında olduğunu belirterek, "Avrupa'nın emeklileri bu ülkenin 5 yıldızlı otellerinde tatil yaparken bizim emeklilerimiz bu otellerin mutfağında patates soyuyor." dedi.

Emeklilerin aldığı aylıkların adeta bir sosyal yardım niteliğinde olduğunu söyleyen Taşçıer, en düşük emekli aylığının asgari ücret oranına çıkarılması gerektiğini belirtti.

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*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.