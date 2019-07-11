DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu.

İBB iştiraklerinden istifa etmeyen yönetim kurulu başkanlarına değinen Ekrem İmamoğlu, "Şirketler konusu var. Onu aşmaya çalışıyoruz. Yönetimlerin değişmesine yönelik genel kurul taleplerimiz vardı. Bir direnç var orada. Aştığımız takdirde bir engel kalmayacak. Umarım hatadan dönerler. Dönmezlerse kendileri bilir ama inşallah dönerler. Bazı istifa etmeyen yönetim kurulları var" diye konuştu.

Çerkezoğlu da İmamoğlu'na görevinde başarılar diledi.