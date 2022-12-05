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DİSK'in asgari ücret talebi 13.200 TL

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2023 yılına ilişkin asgari ücret talebini 13 bin 200 lira olarak açıkladı

DİSK'in asgari ücret talebi 13.200 TL
DİSK'in asgari ücret talebi 13.200 TL
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AA

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konfederasyonun Beşiktaş'taki genel merkezinde DİSK-AR tarafından hazırlanan bilgileri gazetecilerle paylaştı.

Asgari ücretin ortalama ücret olduğu gerçeğinin unutulmamasını isteyen Çerkezoğlu, "Gerek yüksek enflasyon, gerek yoksulluk sınırı, gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında asgari ücret en az net 13 bin 200 lira olmalıdır." dedi.

Çerkezoğlu, yüksek enflasyon karşısında işçilerin, kamu çalışanlarının ve emeklilerin gelirlerinin hızla erimeye devam ettiğini belirterek, "Yüksek enflasyon, bölüşüm ve gelir dağılımını da olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinde asgari ücretle çalışan sayısının ortalama yüzde 4 civarında olduğunu, Türkiye'de bu oranın yüzde 50 civarında olduğunu aktaran Çerkezoğlu, maaşlarda ciddi iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

'EMEKLİLERE DE ZAM YAPILMALI'

Çerkezoğlu, emeklilerin de maaşlarına zam yapılması gerektiğini belirterek, "2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Yasa'dan önce asgari ücretten düşük emekli aylığı söz konusu değildi. Günümüzde en düşük emekli aylığı Hazine tarafından karşılanan destekle 3 bin 500 liraya tamamlanmaktadır. En düşük emekli aylığı asgari ücret olmalı ve tüm emekli aylıkları da aynı oranda yükseltilmelidir." diye konuştu.

Çerkezoğlu asgari ücret tespitinde uluslararası standartlara uyulması gerektiğini, ayrıca gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) oranının da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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