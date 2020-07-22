DİSKİ'den kurumun logosu kullanılarak sosyal medyada paylaşılan sahte belgeye ilişkin açıklama:

AA

DİSKİ'den yapılan açıklamada, 21 Temmuz'da Diyarbakır'a su temin eden Dicle terfi istasyonunda oluşan elektrik ve mekanik arızalar sebebiyle su arzında geçici olarak sıkıntı yaşandığı kaydedildi.

Teknik elemanlarca anında müdahale edilerek sorunun çözüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehrimize olağan sağlıklı içme suyu verilmeye başlanmıştır. Su arzının gecikmesi dışında içme suyunun kalitesi ve değerleriyle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. ‬‪Konuyla ilgili sosyal medyada yayılan sahte açıklamalar, kurumumuzun açıklaması değildir.‬ ‪Kurumumuzun logosu kullanılarak sosyal medyada paylaşılan sahte belge, art niyetli kişi ya da kişiler tarafından üretilmiş ve yayılmaktadır. Kesinlikle itibar edilmemelidir."‬

Açıklamada, yalan belgeyle halkı infiale sevk etmeye çalışanlara ve sosyal medya terörü yapanlara yönelik tahkikat başlatılacağı bildirildi.