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'Distopya Ses Sanatı' Akbank Sanat'ta

Akbank Sanat, 9 Mart–15 Mayıs 2021 tarihleri arasında küratörlüğünü Selçuk Artut ve Jeremy Woodruff’un üstlendiği "Distopya Ses Sanatı" sergisine ev sahipliği yapacak.

'Distopya Ses Sanatı' Akbank Sanat'ta

Kurulduğu günden itibaren çağdaş sanat dinamiğini hareketlendiren, bu alanındaki çalışmaları teşvik eden ve sanatçılara destek olan Akbank Sanat, 9 Mart – 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında "Distopya Ses Sanatı" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Küratörlüğünü Selçuk Artut ve Jeremy Woodruff’un üstlendiği sergide sanatçı Alper Maral, Alp Tuğan, Antye Greie, Başar Ünder, Brandon LaBelle, Chelsea Leventhal, FM Einheit & Siegfried Zielinski, Georg Werner, Hans Peter Kuhn, Laura Mello, Metacreation Lab, Phil Edelstein, RAW, Seth Cluett ve Zafer Aracagök’ün eserleri yer alıyor.

Jeremy Woodruff
Jeremy Woodruff

Küratör Selçuk Artut ve Jeremy Woodruff, sergi ile ilgili değerlendirmelerinde şöyle diyorlar:

“Bugün derin bir sessizliğe gömülmüş olan dünyamızda mevcut salgının gölgesi altında distopyanın neye benzediğini hep birlikte tecrübe ediyoruz. Hakikaten bir distopyanın içinde miyiz şu an? Sonuçta mevcut salgında da tecrübe etmek zorunda kaldığımız üzere yaşlı, güçsüz ve hasta kimselerin hayatları, onları kurtarmak için gereken zorlu önlemleri alacak kadar değerli görülmediğinde gerçek anlamda bir distopyayı yaşamış olmayacak mıydık? Diyelim ki şu an gerçekten bir distopyada yaşıyoruz, peki ondan kazandığımız bir şeyler olabilir mi? (Bir yandan tüm acısıyla salgının kurbanlarının yasını tutup onları anarken bile.) Hatta bu distopya sayesinde kabullenebileceğimiz katıksız ve acı verici gerçekler var mı acaba? Peki kendimizi bu uçurumun kıyısından çekip kurtarmamızı sağlayacak bir yol bulunur mu? Distopya Ses Sanatı İstanbul 2021’de sizi distopyalarla eğlenme cesaretini göstermeye davet ederek homeopatik biçimde distopyalara meydan okuyoruz.”

Sergi Akbank Sanat’ta 09 Mart–15 Mayıs 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak görülebilecek.

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