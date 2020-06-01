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Diva Bülent Ersoy, "Kuaförüm Sensin" jürisinde!

Gözde Kansu'nun eğlenceli sunumuyla Show TV’de ekrana gelen sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin’in jüri kadrosuna Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy dahil oldu. Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV'de!

Bülent Ersoy
HABERTURK.COM

Ekranların en çekişmeli yarışması Kuaförüm Sensin’de sürpriz isim!

Gözde Kansu'nun eğlenceli sunumuyla Show TV’de ekrana gelen sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin’in jüri kadrosuna Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy dahil oldu. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Diva yorumlarıyla çok yakında rekabet dolu Kuaförüm Sensin yarışmacılarına ter döktürecek. İlk defa gündüz kuşağı programında yer alacak olan Bülent Ersoy sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor!

Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV'de!

İşte o tanıtım;

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