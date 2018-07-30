Çeşme Paşalimanı’nda büyülü atmosferinde gerçekleşen gecede İstanbul ve İzmir cemiyet hayatından yaklaşık 800 davetli yer aldı.

Geceye Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve eşi Dr. Ahu Pakdemirli, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın yanı sıra sanat, iş ve siyaset dünyasından da çok sayıda kişi katıldı. Çıktığı yolculukta 15 yılı geride bırakan Diva Dergisi’nin yıl dönümü kutlamasında gecenin sunuculuğunu ise sevilen oyuncu, tiyatrocu Volkan Severcan yaptı. Severcan, içten sunumuyla geceye renk kattı.

Habertürk yazarı Esin Övet de geceye katılanlar arasındaydı.



Gecede sahne alan Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars ekibinin birbirinden hareketli müzikleri ve keyifli performanslarıyla renklenen partide eğlenceli dakikalar yaşandı.

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