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Divriği'nin sokakları arasta projesiyle tarih kokacak

Sivas'ın Divriği ilçesinde arasta projesi kapsamında Hüma Hatun Sokağı'na yakın bölgede bulunan 200 dükkanın dış cephesi tarihi dokuya uygun kaplanacak.

Divriği'nin sokakları arasta projesiyle tarih kokacak
AA

İlçede 1 yıl önce faaliyete geçen Hüma Hatun Sokağı'ndaki 12 dükkanın dış cephesi örnek olması amacıyla tarihi dokuya uygun kaplandı.

Kadınların işletmeciliğini yaptığı yöresel yemeklerin, el işlerinin ve kültürel ürünlerin satıldığı dükkanlar, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından beğenilince, Divriği Kaymakamlığı projeyi örnek alarak bölgedeki 200 dükkanın da dış cephesini kaplatmaya karar verdi.

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, AA muhabirine, Divriği'nin tarihi ve doğasıyla bir medeniyet şehri olduğunu söyledi.

Bek, Ulu Cami, kale, konaklar ve Hüseyin Gazi türbesinin ilçenin turizm değerleri olduğunu vurguladı.

Vali Salih Ayhan'ın talimatlarıyla yapılan Hüma Hatun Sokağı'nın ilçenin turizm potansiyeline hareketlilik getirdiğini aktaran Bek, "Arasta projesi kapsamında bölgedeki 200 dükkanımızı, Hüma Hatun Sokağı'nda olduğu gibi dış cephe kaplamasını tarihi dokuya uygun olarak kaplayarak vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

- "Proje, çarşının canlandırılmasına ekstra katkı sunacak"

Arasta projesinin turizm potansiyelini artıracağını ve daha çok turist çekeceğini belirten Bek, şunları kaydetti:

"Valimiz projeyi bizzat takip ediyor. Nasip olursa projemizin yaklaşık 1 ay sonra ihalesi yapılacak ve 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bittiği zaman Divriği'nin turizm potansiyeline ciddi manada katkı sunaca. İlçemizdeki diğer projelerimiz de bu çarşının canlandırılmasına ekstra katkı sunacak. Divriği'de 100'ün üzerinde konağımız var ve bunların 20'si restore edilmiş durumda. Kalan konaklarımızı da restore edip bu çarşımızı da tarihi dokuya uygun olarak ahşap giydirmesini yaptığımız zaman tabiri caizse Divriği butik bir turizm şehri haline gelecek."

Hüma Hatun Sokağı'ndaki dükkanların işletmesini kadınların yaptığını aktaran Bek, "Hüma Hatun Sokağı kadın elinin değdiği sokak olarak anılmakta. Buradaki dükkanlarda kadınlarımız kendi el emeği göz nuru ürünleri vatandaşlarımıza sunmakta. Arasta projemiz inşallah bittiği zaman Divriği turizm kenti haline gelmiş olacak." diye konuştu.

- "Turizm açısından çok önemli bir proje"

Hüma Hatun Sokağı esnafı temsilcisi Fatma Tepe Şeker de 12 kadın arkadaşıyla Ahilik kültürüyle esnaflık yaptıklarını söyledi.

Divriği'nin kültür ve tarih yapısıyla Sivas'ın en eski ilçelerinden olduğunu belirten Şeker, "Hüma Hatun Sokağı'nda 12 kadın esnaf olarak çalışıyoruz. Aynı zamanda sokağımız proje bir sokak. Mengücek Vakfı ve DİVKOP'un projesiyle geliştirilmiş bir sokak. 200 dükkanın dış cephesine bizim sokağımızın görüntüsünde giydirme yapılacak. Turizm açısından çok güzel bir proje." ifadelerini kullandı.

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