Diyabeti olanlar için uzun süreli ve sağlıklı besinler nelerdir?
Diyabet, kan şekerinin (veya glukozun) yüksek seviyeleriyle karakterize kronik, metabolik bir hastalıktır ve zamanla kalbe, kan damarlarına, gözlere, böbreklere ve sinirlere ciddi hasar verir. Ciddi bir sağlık problemi olan diyabet hastaları için sağlıklı beslenme çok daha önemlidir. İşte diyabet hastaları için uzun süre saklanabilecek sağlıklı gıdalar...
Zamandan tasarruf etmek ve uzun süreli gıda temini yapabilmek diyabet hastaları için çok daha önemli bir durumdur. İşte diyabeti olanlar için uzun süre saklanabilecek sağlıklı gıdalar...
1. Konserve domates
Konserve domatesler çorbalar ve güveçler de dahil olmak üzere birçok yemeği tatlandırabilir. Bu kırmızı meyveler ayrıca kalp sağlığını destekleyebilecek likopen gibi antioksidanlar açısından da zengindir.
Ayrıca karbonhidratları oldukça düşüktür, bu nedenle kan şekeriniz üzerinde yalnızca minimal bir etkiye sahiptirler. Konserve domatesler yemek pişirmede veya sos yapımında kullanılabilir.
2. Fıstık ezmesi
Fıstık ezmesi iyi bir protein, yağ ve lif kaynağıdır ve karbonhidratı düşüktür. Fıstık ezmesini tost veya krakerlere ekleyebilir, smoothie'ye karıştırabilir veya sos olarak kullanabilirsiniz.
Sadece şekersiz fıstık ezmesi markalarını seçtiğinizden emin olun, çünkü şekerli yiyecekler kan şekeri kontrolünü olumsuz etkiler. Kullanım için açıldıktan sonra, fıstık ezmesi yaklaşık 1 yıl dayanır.
3. Kurutulmuş veya konserve nohut
Karbonhidrat içermelerinin yanı sıra lif, protein ve yağ açısından da zengindirler. Tüm bunlar kan şekeri seviyeleriniz üzerindeki genel etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur. Bu lezzetli baklagilleri humus veya falafel yapmak için kullanabilirsiniz.
Dahası, doyurucu bir et alternatifi oluştururlar ve çorbalara, salatalara ve kızartmalara eklenebilirler. Serin ve karanlık bir kilerde saklanırsa, kuru nohut 3 yıla kadar saklanabilir.
4. Antep fıstığı
Antep fıstığı, sağlıklı protein ve yağ içeren bir ağaç yemişidir. Ayrıca lif açısından da zengindir, bu da onları diyabet hastaları için harika bir atıştırmalık haline getirir. Salatalara gevrek bir katkı olarak hizmet ederler ve balık veya tavuk için ekmek yapmak için ezilebilirler. Antep fıstığı kilerinizde yaklaşık 6 ay dayanır, ancak soğutma raf ömrünü büyük ölçüde uzatır.
5. Konserve somon
Konserve somon, beyninize fayda sağlayan ve iltihapla savaşan omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Dahası, bu balık proteinle doludur ve karbonhidrat içermez. Somon konservesi ayrıca güvenli ve yenilebilir olan ve kalsiyum desteği sağlayan bazı kemikler içerir. Genellikle satın alındıktan 2 yıl sonrasına kadar son kullanma tarihi geçmez.
6. Chia tohumları
Chia tohumları küçük siyah veya beyaz tohumlardır. Çözünür lif açısından zengin oldukları ve bağırsaklarınızda bir jel oluşturdukları için sindirim sağlığını artırırlar. Bu da sindirimi yavaşlatmaya ve kan şekerinin hızlı yükselmesini önlemeye yardımcı olur. Chia tohumları salatalara ve smoothie'lere gevreklik katar.
Ayrıca taze meyvelerle birlikte lezzetli bir ikram olan chia pudingi yapmak için de kullanabilirsiniz. Bu tohumlar kilerinizde 4 yıla kadar dayanır.
7. Konserve tavuk
Konserve tavuk oldukça yağsızdır, protein açısından zengindir ve neredeyse hiç karbonhidrat içermez. Ayrıca tamamen pişmiş ve yenmeye hazır olduğu için oldukça kullanışlıdır. Çorbalarda, salatalarda ve güveçlerde, parçalanmış veya rendelenmiş pişmiş tavuk kullandığınız şekilde kullanılabilir. Konserve tavuk 4 yıla kadar dayanır.
8. Zeytinyağı
Zeytinyağı, iltihap giderici bileşikler açısından zengindir ve düzenli olarak tüketilmesi kan şekeri seviyenizi yönetmenize yardımcı olabilir. Zeytinyağı saf yağdır, bu nedenle kan şekerinizi etkileyen karbonhidrat içermez. Ancak kalorisi yüksektir, bu nedenle ölçülü kullanmalısınız.