4. Antep fıstığı

Antep fıstığı, sağlıklı protein ve yağ içeren bir ağaç yemişidir. Ayrıca lif açısından da zengindir, bu da onları diyabet hastaları için harika bir atıştırmalık haline getirir. Salatalara gevrek bir katkı olarak hizmet ederler ve balık veya tavuk için ekmek yapmak için ezilebilirler. Antep fıstığı kilerinizde yaklaşık 6 ay dayanır, ancak soğutma raf ömrünü büyük ölçüde uzatır.