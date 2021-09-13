Diyabet hastalığı ETÜ laboratuvarlarında incelenecek

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ETÜ'den yapılan açıklamada, Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Vehpi Yıldırım tarafından hazırlanan projenin, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandığı belirtildi.

Geliştirilen proje ile b-hücreleri arasındaki bağlantı kanallarının insülin-glikoz dinamiklerine etkilerini ve diyabet hastalığının gelişimi ile bu bağlantı kanaları arasındaki iki yönlü ilişkinin matematiksel modeller yardımıyla analiz edilmesi, elde edilen model sonuçlarının yapılacak deneyler vasıtasıyla laboratuvar ortamında test edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen proje koordinatörü Dr. Öğrt. Üyesi Yıldırım, insülin direnci ve bunun sonucunda gelişen diyabetin en yaygın metabolik hastalıkların başında geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İnsülin salgılanmasındaki bozukluklar sonucunda ortaya çıkan diyabet hastalığının neden olduğu metabolik ve kardiyovasküler riskler, ülkemiz halk sağlığını ciddi biçimde tehdit ediyor. Bu hastalık sebep olduğu tedavi masrafları ve iş gücü kaybı nedeniyle ülkemiz ekonomisine yıllık 9 milyar doların üzerinde maliyet yaratıyor. Bu nedenle diyabet hastalığının gelişimi, önlenmesi ve potansiyel tedavi yöntemleri üzerinde çalışmaların artırılması ülkemiz halk sağlığı ve ekonomisi için büyük önem arz etmektedir.”

Yıldırım, ETÜ laboratuvarlarında birçok soruna çözüm arayışlarının devam ettiğini aktararak, insan yaşamını olumsuz yönde etkileyen diyabet hastalığına çözüm üretme noktasında çalışmalara devam ettiklerini, potansiyel tedavi yöntemleri arayışlarına geliştirdikleri bu proje sayesinde katkı sunmayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.