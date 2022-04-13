Samsun'da diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak 0:00 / 0:00

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Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek projeye Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) destek verecek.

Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'ndeki protokol imza töreni öncesi katılımcılar, diyabet hastası çocukların yaşadığı zorlukları ve duygularını yansıttıkları resimlerden oluşan sergiyi gezdi.

Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, Samsun'da Tip-1 diyabet hastası 190 çocuk olduğuna işaret etti.

Maddi durumu iyi olanların şeker ölçümü yapan cihazı alabildiğine işaret eden Dağlı, "Cihazı alamayanlar ve kullanamayanlar için parmaktan şeker ölçümü bir ızdıraba dönüşmekteydi. Bu manada 100 çocuğumuza proje dahilinde ASKON ve MÜSİAD kuruluşlarımız sensör temin edecekler. Çocuklarımız 7-8 defa parmaklarını delmek zorunda kalmayacaklar" dedi.

19 OKULDA SAĞLIK KABİNLERİ OLUŞTURULACAK

Dağlı, proje kapsamında 19 okulda sağlık kabinleri oluşturulacağını, buzdolapları konulacağını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da Samsun'da yetişkin ve çocuk olmak üzere 700 civarında Tip 1 diyabet hastası olduğunu belirterek, "Tip-1 diyabet hastası çocuklar klasik yöntem şeker ölçümüyle gün içinde yaklaşık 20 defa iğneye maruz kalmış oluyorlar. Sensörler sayesinde bir akıllı cep telefonu ve uygulama aparatıyla birlikte çocuğumuz uykudayken bile şekerini ölçebiliyoruz. Tekrar tekrar parmağı delmeye gerek yok" diye konuştu.

Oğlu diyabet hastası olan Arzu Bektaş, projenin uzun süredir bekledikleri ve hayal ettikleri bir çalışma olduğunu dile getirerek, "Çocuklarımızın o parmak uçlarını delmeleri, sürekli şekerlerini ölçmek zorunda kalmaları... Sensör bizim için bir mucize, yeniden doğuş gibi bir şey. İnşallah hayallerimize kavuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyabet hastası ilkokul öğrencisi Kerem Bektaş ise sensör sayesinde parmaklarının acımayacağını ifade ederek projeyi yapan herkese teşekkür etti.