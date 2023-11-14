Diyabette Takip,Yeni Teknolojiler

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Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından yayımlanan güncel verilere göre, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon diyabet hastası bulunuyor. Bu rakam toplam yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15'ine denk geliyor. Her yedi kişiden birinin diyabetli olduğu, Avrupa’da en yüksek diyabet prevalansına sahip ülke konumunda olan Türkiye’de, 2045 yılında bu rakamın 13 milyonu bulması öngörülüyor. Danimarka merkezli global sağlık firması Novo Nordisk, diyabet alanındaki 100 yıllık uzmanlığıyla 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde, hastalığın yönetimine ve tedavideki inovasyonların önemine dikkat çekiyor.

Diyabet tedavi yönetiminde, tedaviye uyum sağlamak, kişiselleştirilmiş tedavi ve yeni teknolojiler, diyabetin etkilerini azaltmak için oldukça önemli. Novo Nordisk Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jens Pii Olesen, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde yaptığı açıklamada “Novo Nordisk olarak, tam 100 yıldır diyabeti iyileştirmek için çalışıyoruz. 1923’te hayat kurtaran keşif insülini üreterek başladığımız yolculuğumuzda, geliştirdiğimiz tedavi seçenekleriyle diyabetli bireylerin sağlıklı ve uzun bir ömür yaşamalarını hedefledik. Şimdiki odağımız ise yenilikçi tedavi ve teknolojilerimiz ile tedavi uyumunu sağlayarak diyabetli bireylerin yaşam kalitelerini artırmak’’ dedi.

Diyabet kontrolünde, tedavi uyumu ve doğru takibin en önemli konulardan biri olduğunu dile getiren Türk Diyabet Cemiyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva ise doğru takibi sağlamak için yeni teknolojilerin öneminin altını çiziyor. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva, “ Türkiye’de Tip 1 diyabetli hastaların %15’inde, Tip 2 diyabetli hastaların ise sadece %40’ında glisemik kontrol sağlanabilmektedir.* Diyabet tedavisinde tedavi hedeflerine ulaşmak için ‘’tedavi uyumu’’ çok önemli. Hastaların dozlarını atlaması, dozlarını doğru zamanda almaması ve dozlama hataları tedavide uyumu olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Ama artık diyabet tedavisinde, yeni teknolojiler sayesinde hastalar, insülin dozlarını otomatik olarak kaydedebilecek, doz miktarını ve doz zamanlamasını ayarlayabilecekler. Bu teknolojilerle hastaların verileri mobil cihazlarının hafızasında tutulup, hekimleri tarafından doğru ve eksiksiz kontrol edilebilecek. Bu bizlere hem kişiselleştirilmiş diyabet yönetimi imkanı sağlayacak hem de hastaların tedavi hedeflerine ulaşması kolaylaşacak.” dedi. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva, ayrıca hastaların sağlıklı beslenme ve egzersizi hayatlarının bir parçası haline getirerek yaşam kalitelerini yükseltebileceklerini belirtti.

Diyabet Tedavisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Diyabet, vücudunuz hiç insülin üretemediğinde (Tip 1) ve vücudunuz yeterli miktarda insülin üretemediğinde yada insüline direnç geliştiğinde (Tip 2) oluşur.

Tip 2 diyabetiniz varsa vücudunuzdaki insülin üretimi yavaş yavaş azalır ve üretilen insülin gerektiği gibi etki göstermez. İnsülin düzeyi azalınca, vücudunuz tükettiğiniz gıdalardaki şekeri kullanamaz, sonuç olarak kan şekeriniz yükselir ve sağlığınıza zararlı hale gelir. İnsülin, kan şekeri ve kan şekerinin zaman içindeki ortalama düzeyi (HbA1c olarak da bilinir) arasındaki bağlantıyı anlamak tip 2 diyabeti kontrol etmek için çok önemlidir. Kan şekeri farklı nedenlerle zaman içinde dalgalanmalar gösterir. Kan şekeri düzeylerinizi takip etmek ve kaydetmek, vücudunuzun gıda, egzersiz ve ilaçlara verdiği yanıtı daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

Diyabetle yaşamak zorlayıcı olabilir. Ancak diyabet, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeye engel değildir. İyi diyabet yönetiminin anahtarı, kendinizi ve çevrenizi iyi tanımaktır. Vücudunuzun farklı durumlara nasıl tepki verebileceğine dikkat ederek ve dikkatli planlama yaparak, her ortam ve durumda aktif olmaya devam edebilirsiniz. Diyabet hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için https://www.diyabet.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

*Referans: Sonmez A, et al. Diabetes Research and Clinical Research. 2018;146:138-147