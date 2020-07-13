İHA

Konuya ilişkin Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ağrı ili Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/2291 sayılı dosyasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, dosyanın halen derdest olduğu ve adı geçen bu suçlardan dolayı 13/07/2020 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Ağrı ili Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, hakkında devam eden Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/2291 sayılı soruşturma dosyası ve bu dosya kapsamında gözaltına alınması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 13/07/2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı Kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Hasan Doğan, Diyadin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.