Diyalektik davranış terapisi nedir? Diyalektik davranış terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

DDT, kendine zarar verme davranışları, intihar düşünceleri, duygusal dengesizlik, kronik boşluk hissi ve ilişki sorunları gibi zorluklarla başa çıkmada zorluk çeken bireyler için uygundur. Ayrıca, DDT, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı, depresyon ve anksiyete gibi diğer ruhsal sağlık sorunları yaşayan kişiler için de faydalı olabilir. Terapi, hem bireysel hem de grup seansları olarak uygulanabilir, bu da farklı ihtiyaçları olan bireyler için esneklik sağlar. DDT'nin amacı, danışanların duygusal ve davranışsal düzenleme becerilerini artırarak yaşam kalitelerini yükseltmek olduğundan, çeşitli psikolojik sorunlar yaşayan kişiler terapiye başvurabilir. Diyalektik davranış terapisi nedir? Diyalektik davranış terapisi nasıl yapılır?

DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ NEDİR?

Diyalektik Davranış Terapisi (DDT), Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) temel alınarak geliştirilen ve özellikle Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) olan bireyler için etkili olan bir psikoterapi türüdür. Marsha Linehan tarafından 1980'lerde geliştirilen bu terapi, kişilerin duygusal ve davranışsal düzenleme becerilerini artırmayı hedefler. DDT'nin temel unsurları arasında kabul ve değişim stratejilerinin dengelenmesi, mindfulness (bilinçli farkındalık) uygulamaları, duygusal düzenleme, kişilerarası etkinlik ve sıkıntıya dayanıklılık becerilerinin geliştirilmesi yer alır. Bu terapi, bireylerin kendilerine zarar verme davranışlarını, intihar düşüncelerini ve diğer yıkıcı davranışları azaltmayı amaçlar.