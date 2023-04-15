Kadir Gecesi namazı ve farzları Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kala sorgulanıyor. Müslüman dünyası için önemli bir yere sahip Kadir Gecesi'nde namaz kılmak, dua etmek ve Kur'an-ı Kerim okumak en önemli dini vecibelerin başında yer almaktadır. Peki "Kadir gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi kılınacak namaz nedir, kaç rekattır? İşte Kadir Gecesi namazıyla ilgili tüm ayrıntılar...