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Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 15 Nisan Cuma hutbesi konusu belli oldu!

Cuma hutbesi konusu, Diyanet İşleri Başkalığı tarafından yayınlandı. Mübarek Cuma gününde cemaatle camide namaz kılmak isteyen Müslümanlar Cuma hutbesini dinleyecek. Ramazan ayının ortalarına denk gelen 15 Nisan tarihli Cuma hutbesinin konusu “Zekat ve İnfak: İslam’ın Kardeşlik Köprüsü” oldu. İşte, 15 Nisan 2022 Cuma hutbesi konusu...

  • 01
    Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 15 Nisan Cuma hutbesi konusu belli oldu! 15 Nisan 2022 Bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

    Diyanet İşleri Başkalığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu haftanın Cuma hutbesini yayınladı. Ramazan ayının ortalarına yaklaştığımız bu günleri ibadetle geçirmek isteyen binlerce vatandaş 15 Nisan günü Cuma hutbesini dinlemek ve Cuma namazını kılmak için camilere akın edecekler. Bu Cuma 11 ayın Sultanı Ramazan ayının 14. gününe denk gelirken bu haftanın Cuma hutbesi konusu “Zekat ve İnfak: İslam’ın Kardeşlik Köprüsü” oldu.
  • 02
    Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 15 Nisan Cuma hutbesi konusu belli oldu! 15 Nisan 2022 Bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

    15 NİSAN CUMA HUTBESİNİN KONUSU

    ZEKÂT VE İNFAK: İSLAM’IN KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ

    Muhterem Müslümanlar!

    Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Onu, bana karşı gelmekten sakınanlara, zekâtı verenlere ve ayetlerimize inananlara lütfedeceğim”.1 Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah, zekâtı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı.”
  • 03
    Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 15 Nisan Cuma hutbesi konusu belli oldu! 15 Nisan 2022 Bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

    Aziz Müminler!

    Uçsuz bucaksız kâinatı yaratan ve idare eden Yüce Allah’tır. O Mâlikü’l-mülktür, mülkün gerçek sahibidir. İnsanı en güzel biçimde var eden, imtihan için bu dünyaya gönderen ve sayısız nimetleri insanın önüne seren de O’dur. İnsanoğlundan beklenen ise yaratılış gayesine uygun bir hayat sürmektir. Yaratıcısına boyun eğmek ve samimiyetle kulluk etmektir. O’nun emir ve yasaklarına uymak, ihsan ettiği nimetlere şükretmektir.
  • 04
    Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 15 Nisan Cuma hutbesi konusu belli oldu! 15 Nisan 2022 Bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

    Kıymetli Müslümanlar!

    Rabbimizin bize lütfettiği her nimetin kendine has bir şükrü vardır. Zenginlik nimetinin şükrü de zekât ve sadaka vermek, infakta bulunmaktır. Zekât ve infak, Cenâb-ı Hakkın bize emanet ettiği mal ve serveti ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktır. Kimsesizleri, yetim ve öksüzleri koruyup gözetmek, zenginle fakir arasında gönül köprüleri kurmaktır. Malımızı ihtiyaç sahiplerinin haklarından arındırmak ve bereketlendirmektir.

    Şefkat ve merhameti yüklenmek, kin ve haset ateşini söndürmektir. Cimrilik hastalığından korunmak, cömertlik erdemine kavuşmaktır. Hırs ve tamah girdabından kurtulmak, kanaatkâr ve diğerkâm bir ruha sahip olmaktır. Hâsılı mal ve servetin gerçek sahibini idrak etmek, kulluk bilincini diri tutmaktır.
  • 05
    Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 15 Nisan Cuma hutbesi konusu belli oldu! 15 Nisan 2022 Bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

    Değerli Müminler!

    Allah’ın kitabını okuyan, Resûlüllah’ın sünnetine uyan müminler, mallarını varlıkta ve darlıkta, gizliden ve açıktan, gece ve gündüz infak ederler.3 Mallarını helal yollardan kazanırlar. Zekâtlarını verirken karşılığını yalnız Allah’tan beklerler. “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe asla erişemezsiniz.”4 ayetinin sırrına taliptir onlar. Bilirler ki, sadakayla mal eksilmez ve dar zamanda ihtiyaç sahiplerine el uzatmak, aslında kendilerinin ahiret azığıdır. Malın kötüsünü değil iyisini verirler. İnanırlar ki asıl servetleri, dünyada tükettikleri değil, ahiret yurdu için tasadduk ettikleridir.
  • 06
    Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 15 Nisan Cuma hutbesi konusu belli oldu! 15 Nisan 2022 Bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

    Aziz Müslümanlar!

    “Allah yolunda harcayın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”5 buyruğuna uyarak yapacağımız hayırlarla dünyevi ve uhrevi tehlikelerden korunalım. Zekât, fitre, sadaka ve infakımızla, bir yetimin yüzünü güldürelim. Bîçare bir yüreğe dokunalım. Bir yaraya merhem olmanın huzurunu yaşayalım. Gönülden vermekle şükür kapısından girildiğinin, bir nimetin bin olacağının bilincinde olalım. Vermenin de bir adabı, infakın da bir ahlakı olduğunu unutmayalım. Bize emanet edilen serveti Allah yolunda harcarken başa kakma ya da gönül incitme gibi bir hataya asla düşmeyelim.
  • 07
    Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 15 Nisan Cuma hutbesi konusu belli oldu! 15 Nisan 2022 Bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

    Kıymetli Kardeşlerim!

    Ülkemizde pek çok vakfımız infaklarınıza vasıta olmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfımız da yarım asırdır emanet ettiğiniz zekât, fitre, sadaka ve bağışlarınızı öncelikle yurt içinde olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya devam etmektedir. Bu vesileyle dünden bugüne iyiliğin yeryüzünde egemen olmasına vesile olanları rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

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