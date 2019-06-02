Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala Arefe Günü ne zaman? sorusu müslüman vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Arefe Günü PTT, eczane ve bankalarda işlemlerini halledecek vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki Arefe günü PTT, bankalar ve eczaneler açık mı? İşte haberin detayları...

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri'nin yayımladığı takvime göre Arefe Günü 3 Haziran Pazartesi günü olacak. Yapılan açıklamaya göre 3 Haziran Pazartesi günü özel sektörlerde yarım gün tatil olacak, devlet dairelerinde ise Arefe Günü yani 3 Haziran Pazartesi günü tam gün tatil olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı kararname ile 7 Haziran 2019 Cuma, 8 Haziran 2019 Cumartesi ve 9 Haziran 2019 Pazar günleri de bayram tatiline dahil edilecek.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

4-5-6 Haziran tarihlerinde tatil yapacak olan bankalar, 3 Haziran Pazartesi günü yarım gün (12.30'a kadar) , 7 haziran Cuma günü de tam gün çalışacak. Bayram izni idari izin olduğu için özel sektörü kapsamıyor. AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için 3 Haziran Pazartesi günü saat 12.30'a kadar PTT'ler açık olacak. Banka ve PTT'ler Pazartesi günü saat 12.30'dan sonra bayram tatiline çıkacaklar.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı arefe günü yani 3 Haziran Pazartesi sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecek, diğer eczaneler kapalı olacak.