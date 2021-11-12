Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün Cuma namazının saat kaçta kılınacağı araştırılıyor. Diyanet Bursa haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu ve 12 Kasım cuma namazı saati
BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 12 KASIM 2021
12 Kasım Bursa Cuma namazı saati: 12.53
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|12 Kasım 2021 Cuma
|06:12
|07:39
|12:53
|15:33
|17:57
|19:18
|13 Kasım 2021 Cumartesi
|06:13
|07:40
|12:53
|15:32
|17:56
|19:18
|14 Kasım 2021 Pazar
|06:14
|07:41
|12:53
|15:31
|17:55
|19:17
|15 Kasım 2021 Pazartesi
|06:15
|07:42
|12:53
|15:31
|17:55
|19:16
|16 Kasım 2021 Salı
|06:16
|07:43
|12:53
|15:30
|17:54
|19:16
|17 Kasım 2021 Çarşamba
|06:17
|07:44
|12:54
|15:29
|17:53
|19:15
|18 Kasım 2021 Perşembe
|06:18
|07:46
|12:54
|15:29
|17:52
|19:14
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
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