Haberler Gündem Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı! Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur?

Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı! Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazına kısa bir süre kala, cuma namazı nasıl kılınır sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğle saatlerinde camide cemaatle kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olarak eda edilmektedır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur?" İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 10.11.2023 - 00:40 Güncelleme: 10.11.2023 - 00:40 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Cuma namazı için bekleyiş başladı. Birlik ve beraberliğin sembolü olan cuma namazı, her hafta cuma günü Diyanet İşleri'nin belirdiği saatlerde kılınmaktadır. Cuma namazını eksiksiz bir biçimde kılmak isteyenler, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dua ve sureler okunur?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte cuma namazı kılınışı...

2 Şurada Paylaş!







CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.