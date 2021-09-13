Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,

AA

Diyarbakır'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Prof. Dr. Erbaş, ilim, irfan ve muhabbet ocağı Kur'an kurslarında yeni bir eğitim döneminin başlamasının sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Bu başlangıcın hayırlara vesile olmasını, gönülleri, haneleri ve tüm hayatı Kur'an nuruyla aydınlatmasını dileyen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumu din konusunda aydınlatma ve milletin manevi hayatına rehberlik etme amacıyla yetişkinlere, aileden topluma, eğitimden yayıncılığa kadar pek çok alanda kapsamlı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

- Her yaştan kardeşlerimize Kur'an ve din eğitimi hizmeti sunmaktayız"

Bu faaliyetler arasında Kur'an kurslarının özel bir yeri ve anlamı olduğunu dile getiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın ve nesillerimizin dine, ibadete ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında Kur'an kurslarımızı büyük bir imkan ve fırsat olarak görüyoruz. Hamdolsun, bugün alanında uzman hocalarımızla her yaştan ve her seviyeden kardeşlerimize Kur'an ve din eğitimi hizmeti sunmaktayız. Bu bağlamda 4-6 yaştan hafızlığa, ihtiyaç odaklı programlardan uzaktan eğitime kadar birçok farklı formatta aktif olarak hizmet vermekteyiz. Bunların içinde özellikle nicelik ve nitelik bakımından sürekli gelişme gösteren 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın, milletimiz tarafından büyük bir teveccüh gördüğünü iftiharla ifade etmek isterim. Bu kurslarımızda çocuklarımız, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim ile buluşup temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri öğreniyor. Peygamberimizin örnek hayatıyla çocuklarımız tanışıyor. Sevgi, saygı, nezaket, zarafet, hak-hakikat, iyilik gibi hayatı anlamlı ve değerli kılan güzel ahlak ilkelerini öğreniyorlar. Doğruluğu, dürüstlüğü, sevgiyi, saygıyı, merhameti, paylaşmayı, dayanışmayı ve kardeşliği öğreniyor. İslam'ın şefkat ve merhamet iklimiyle erken yaşta tanışan çocuklarımız aynı zamanda Kur'an kurslarımızda yapılan fiziksel etkinliklerle de el becerilerini ve zihinsel yeteneklerini geliştiriyorlar."

- "Kuran'ın rahmetinden istifade edebilmenin yegane yolu samimi bir yürekle ona yönelmektir"

"Çocuklarımızı Kur'an'ın rahmet iklimiyle buluşturmak, Peygamberimizin örnek ahlakıyla tanıştırmak ve İslam'ın güzel ahlakıyla yetiştirerek geleceğe hazırlamak, onlar için yapabileceğimiz en büyük iyilik ve onlara bırakabileceğimiz en büyük hazinedir, servettir mirastır." diyen Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarının yanında ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında da her yaş ve seviyeye uygun Kur'an ve din eğitimi hizmeti sunduklarını aktardı.

Erbaş, ağırlıklı olarak kadınların katıldığı bu kurslarda her yıl yüz binlerce insanın Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendiğini anlatarak, ihtiyaç odaklı Kur'an kursu kapsamında gerek hafta içi gerekse hafta sonu uygulanan programlarla örgün eğitime devam eden gençlere yönelik ve yaş gruplarına göre uygun sınıflar oluşturduklarını kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastaneler, YURT-KUR, üniversite kampüsleri ve benzeri yerlerde halka yönelik Kur'an kursları açtıklarını belirten Erbaş, yaygın din eğitimi hizmetleri bağlamında görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar oluşturduklarını, engelli vatandaşların da Kur'an kursu eğitimlerine katılabilmelerini sağladıklarını ifade etti.

Erbaş, bütün bu hizmetlerin yanı sıra her yıl yüzlerce hafızın yetiştiği hafızlık Kur'an kurslarında da eğitimlerimiz aralıksız devam ettiğine işaret ederek, "Peygamber efendimizin bir hadisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz buyuruyor ki, 'Size iki şey bırakıyorum. Bunlara tutunduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Bunlar, Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir.' Şu bir hakikat ki Kur'an, ancak inanarak aklını ve kalbini kendisine açanlara hidayet edecek ve onları dalaletten koruyacaktır. Zira Kuran'ın rahmet ve bereketinden istifade edebilmenin yegane yolu, şüphesiz bir iman, halis bir niyet ve samimi bir yürekle ona yönelmektir." diye konuştu.

Peygamberin bu maksatla Kur'an'a yönelerek onu öğrenen ve öğretenleri, insanların en hayırlıları olarak nitelendirdiğini belirten Erbaş, bu inanç ve anlayışla Kur'an kurslarına teveccüh gösteren, kayıtlarını yapan ve heyecanla devam eden bütün öğrencileri tebrik ettiğini bildirdi.

- "Kur'an kurslarımızda özellikle Kuran'ı anlama programları başlattık"

Erbaş, ülkenin 81 ilinde, 922 ilçesinde ve çeşitli köylerde 8 ay boyunca her yaştan vatandaşa Kur'an eğitimi vermeye çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu tutum ve kararınızla en doğru yolun talibi oldunuz sevgili öğrenciler. Zira Rabb'imiz buyuruyor ki 'Şüphesiz bu Kur'an, en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.' Öyleyse bu müjdeye nail olmak için kurs dönemini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Kuran'ın rahmet ve bereketinden azami derecede istifade etmeliyiz. Kuran'ın sadece Arapça metnini okumakla yetinmeyip onun manasını ve mesajını da anlamaya çalışarak onun ilkelerini hayatınıza taşımanın gayreti içerisinde olmalıyız. Kur'an kurslarımızın temel hedefi, insanımıza sadece Kur'an metnini okumayı öğretmek değildir. Kur'an kurslarımızda özellikle Kuran'ı anlama programları başlattık ve bunu çok önemsiyoruz."

Kur'an-ı Kerim öğreticilerine seslenen Erbaş, şöyle konuştu:

"Elbette sizler, emek ve gayretini Allah'ın eşsiz kelamının öğretilmesi ve yaşanmasına hasreden kardeşlerimizsiniz. Kuran'ın üstün hakikatleriyle yeryüzünün yeniden esenlik ve huzura kavuşmasının mücadelesini veriyorsunuz. Bu son derece onurlu ve şerefli bir iştir. Unutmayınız ki sorumluluğunuz da inancınız ve idealiniz kadar büyüktür. Bu sebeple, zamanını, imkanını ve emeğini Kur'an öğrenmeye tahsis ederek kurslarımıza gelen her bir vatandaşımızın ve çocuğumuzun gencimizin, yavrumuzun, gündelik hayatında, geleceğinde güzel bir iz bırakabilmenin gayreti içerisinde olmalısınız. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin duygu ve düşünce dünyalarıyla yakından ilgilenmelisiniz. Malumunuz olduğu üzere çocukluk ve gençlik çağı, değişim ve dönüşümün çok hızlı gerçekleştiği bir dönemdir. Kaldı ki yaşadığımız çağın bir özelliği olarak algılar, ilgiler ve beklentiler büyük bir hızla değişmektedir. Dolayısıyla bu çağın çocuklarının bilgi ve duygu dünyalarını, dış ortamla etkileşimlerini iyi tahlil etmek, ona göre davranmak ve en uygun metodu takip etmek zorundayız. Kur'an-ı Kerim'in insanlık için ne anlam ifade ettiğini onlara iyi anlatmalıyız. Büyük bir hızla değişen iletişim çağının ve sanal dünyanın bilinmezliklerinde kaybolmamaları için onları Kuran'ın rehberliğiyle buluşturmalıyız. En büyük idealimiz, Rabb'iyle, kendiyle, ailesiyle, toplumla, çevreyle barışık, sorumluluk ve duyarlılık sahibi bireyler yetiştirmektir. Her birinizin bu ideali taşıdığına, bu gaye ile yaşadığını biliyorum buna inancım tamdır."

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Erbaş, salgın şartlarına ve eğitim-öğretim esaslarına azami derecede hassasiyet gösterilmesini beklediklerini aktardı.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır'da bu programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Kur'an kurslarının açılış programının kentte yapılıyor olmasından şeref duyduklarını belirtti.

Diyarbakır'ın dini önemine işaret eden Karaloğlu, bu açılışın Diyarbakır'a yakıştığını ifade etti.

"Ne mutlu Kur'an-ı Kerim öğrenenlere. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim öğretenlere. Ne mutlu bu yolda yürüyenlere, destek olanlara." diyen Karaloğlu, Diyarbakır'ın 1382 yıldır İslam ile şereflenmiş bir şehir olduğunu aktardı.

Karaloğlu, 639 yılında Hazreti Ömer döneminde Anadolu'da ilk fethedilen şehrin Diyarbakır olduğunu belirterek, "Kur'an Anadolu'da ilk burada tedris edildi. Burada medreselerde bilim insanları Kur'an-ı Kerim ve diğer ilimleri öğrendiler, öğrettiler ve Anadolu'yu aydınlattılar." diye konuştu.

Bu nedenle bu programın Diyarbakır'da yapılıyor olmasının önemli olduğuna işaret eden Karaloğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karaloğlu, yeni eğitim öğretim yılının Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler ile öğreticiler ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Kur'an kurslarına katılan çocuklar ve veliler duygularını paylaştı.

Kur'an kursu öğrencilerinin sahnelediği gösterinin ardından şiirler okundu.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve velileri katıldı.