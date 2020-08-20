Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hicri yeni yıl mesajı:

AA

Erbaş, hicri yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, hicretin, hakkı batıldan üstün tutanlar için her daim mutlaka bir çıkış yolu bulunduğunun ve onların asla mağlubiyet yaşamayacağının ispatı olduğunu belirtti.

Bugünün, Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan hicri yılbaşının 1442. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erbaş, hicretin, başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlık için büyük mesajlar içeren tarihi bir olay olduğuna işaret etti.

Hicretle beraber yeryüzünde adalet ve merhamet temelleri üzerine yeni bir dönem inşa edildiğini vurgulayan Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tevhidin perdelendiği, zulüm ve haksızlığın hayatı kuşattığı, köleliğin kader kabul edildiği bir cahiliye karanlığından, ırkı, rengi, statüsü ne olursa olsun insan onurunun, temel hak ve özgürlüklerin merkeze alındığı, huzur ve güvenin tesis edildiği aydınlık bir çağ açılmıştır. İnsanlığın iyiliği için İslam’ın hayat veren ilkelerini hakim değerler haline getirmek uğruna sarsılmaz bir inanç ve sabırla mücadele ederek yurtlarını terk eden Müslümanlara yeryüzü vatan kılınmıştır."

- "Hicret, Müslümanca yaşama azminin manifestosu"

Hicreti "dünyevi her türlü bela, sıkıntı ve meşakkatten kaçış değil, bütün zorluklarla mücadele yolunda muhkem bir karar ve istikrar" olarak tanımlayan Erbaş, "Hicret, fikir ve aksiyon planında Müslümanca yaşama azminin manifestosu, imanın ikrarı, kulluğun izharı ve ahlakın ihyasıdır. Yeryüzünde zulüm ve nefret yerine merhamet ve muhabbeti, düşmanlık ve husumet yerine dostluk ve kardeşliği tercih etmenin ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hicretin taşıdığı mana ve mesajların, tarihin her dönemindeki gibi bugün de Müslümanlar için maddi ve manevi kalkınma yolunda büyük azim ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Erbaş, "Bu bağlamda Peygamber efendimizin, Mekke'den Medine'ye hicretini bütün boyutlarıyla tefekkür ederek dünyamızı hicretin getirdiği değerlerle tanıştıracak bir gaye ve gayrete zemin kılmak, Müslümanlar için ihmal edilemez bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

- "Hicreti doğru anlamak, geleceği inşa etmede büyük ufuklar açacaktır"

Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Diğer yandan hicret, bizlere Peygamber efendimizin örnekliğinde tedbir ve tevekkül merkezli bir mücadeleyi, cesaret ve sabrı kuşanmanın kıymetini, Rabb'imize sonsuz güven duyup teslimiyet göstererek asla ümitsizliğe kapılmamanın gerekliliğini, yıkılmadan ayakta durabilecek bir inancın ve direncin değerini öğreten tarihi bir vesikadır. Bu açıdan, hicreti doğru okumak ve anlamak, yeryüzünü kuşatan her türlü olumsuzluk, kötülük, bela ve musibetlerle mücadele konusunda bizlere azim ve kararlılık aşılayacak, bugünü ve geleceği inşa etmede büyük ufuklar açacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin hicri yılını tebrik ediyor, yeni yılın yeryüzünün sekinetine, İslam aleminin inkişafına, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, ümmetin vahdet ve selameti, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için daha büyük bir gayret, özveri ve fedakarlıkla çalışmamıza vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum."