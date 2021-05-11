Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ilişkin paylaşım

Erbaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik saldırılarını sürdüren işgalci İsrail, bu akşam Gazze'de masumları hedef alıyor. Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin üzerine olsun." ifadesini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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