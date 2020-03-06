AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Vali Gül ve Başkan Şahin'e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Davut Gül'ü ziyaretinde, kentteki temasları hakkında bilgi verdi.

Gaziantep'teki din görevlileriyle Şahinbey Kongre Merkezi'nde bir araya geldiklerini aktaran Erbaş, "Gaziantep'te 2 bine yakın din görevlimizle din hizmetlerini yürütmeye çalışıyoruz. Bu toplantıların, buluşmaların faydası gerçekten çok. Hem sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmuş oluyoruz hem de daha nitelikli hizmeti şehrimize nasıl yansıtabiliriz, onları dinliyoruz. Bir tecrübe paylaşımı gerçekleşiyor. İnşallah Gaziantep için de hayırlara vesile olur." dedi.

Vali Gül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, il müftülüğünün gençlere, kadınlara, çocuklara yönelik örnek çalışmalar yaptığını aktardı.

- Belediye ziyareti

Prof. Dr. Erbaş, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Müftülüğünün yürüttüğü çalışmalarda güzel iş birliği örneği gösterildiğini belirtti.

Gaziantep'in Türkiye'nin önemli bir kenti olduğunu aktaran Erbaş, "Gaziantep, tarihi bağları çok güçlü olan ve bugün özellikle en fazla muhaciri bağrında taşıyan ve onlarla ensar muhacir birlikteliği ruhunu oluşturmaya çalışan çok önemli bir şehir. Bunda da Başkanımız Fatma Şahin'in çok büyük katkısı var." diye konuştu.

Bugün çok güzel bir sabah namazı buluşmasıyla hafızların, gençlerin, esnafın, sanayi ve ticaret insanlarının bir araya geldiğini aktaran Ali Erbaş, "Birlikte sabah namazı buluşması yaptık. Orada ordumuza dua ettik. Şanlı ordumuzun dahili ve harici çalışmalarında muvaffak olması için Rabb'imize dua ettik. İnşallah devletimizin çeşitli yerlerde yapmış olduğu görüşmeler, anlaşmalar hayra vesile olur." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, bu akşam kentte sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceklerini dile getirerek, "Şehrimize daha iyi hizmeti nasıl yapabiliriz? Önce Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının hizmetlerini bir miktar anlatıp daha sonra sivil toplum kuruluşlarımızın da bizden talepleri nedir, onlar şehrimize neler yapıyorlar bir tecrübe paylaşımı olarak bunu yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini anımsatarak, "Bölgemiz bundan en çok etkilenen bölgelerden biri. Şehrimizde özellikle medeniyet kodlarımız, ensar ruhu ile sahabe ruhu ile bu zor dönemden bölgeyi, şehrimizi ve ülkemizi, milletimizi ve aydınlığa çıkarmak için büyük gayret gösteriyoruz. O yüzden bugün burada olmanız, bu zor dönemde yanımızda olmanız önemli, bugün bir şehidimiz var. Onun ailesinin yanında olmanız bizim için çok önemli." dedi.

Şahin, belediye olarak fiziki hizmetlerin yanı sıra şehrin mutluluğu için, manevi ihtiyaçlarının giderilmesi için de çalışmalar yaptıklarını kaydetti.