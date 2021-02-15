AA

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başkanlığın stratejik planı çerçevesinde geçen yıl yapılan faaliyetlerin değerlendirileceği, bu yıla ilişkin planlamaların yapılacağı 3 gün sürecek "Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı" Ankara'da başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yeni fikir, yöntem ve uygulamaların şekillendirdiği, teknolojinin hayata yön verdiği yeni bir dünyanın varlığına işaret ederek, eski yöntemlerin, iletişim ve yönetişim biçimlerinin dikkat çekici bir hızla işlevini kaybettiğini ifade etti.

Değişen dünya ve şartlarla ilgili endişeler, eleştiriler ve farklı yaklaşımların olabileceğini vurgulayan Erbaş yöneticilerinin yeni şartları dikkate alarak teşkilatın misyon ve vizyonunu, Başkanlık personeline ve taşra teşkilatına benimsetmesine ihtiyaç duyduklarını aktardı.

FETÖ'nün ihanet teşebbüsünün ardından büyük bir seferberlikle sahih dini bilgi ve din istismarına karşı yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini belirten Erbaş, "Bu bir seferlik bir şey değil, süreklilik gerektiren bir çalışmadır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak alanı boş bırakırsak istismara en müsait alan olduğunu herkes biliyor." ifadelerini kullandı.

- "Teşkilatımız bu sürecin en aktif kurumlarından"

Erbaş, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Başkanlığın önemli faaliyetlere imza attığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız salgın sürecinde milletimizi teskin etmek, manevi güç ve moral vermek, tedbirlerin uygulanmasını sağlamak, vefa destek çalışmalarına katılmak gibi pek çok açıdan, teşkilatımız bu sürecin en aktif kurumlarından oldu. Böyle de olması gerekiyor. Diyebilirim ki sağlık teşkilatından sonra en fazla bu sürecin içinde yer alan bizim hocalarımız oldu. Bir yandan camiler ve cuma namazları konusunda olduğu gibi zor kararlar almak durumunda kaldık. Bunun yanında salalar, dualar, Kur'an kurslarımız, yayın araçlarımız, dijital mecralar gibi pek çok araç kullanarak vatandaşlarımıza destek olduk. Camilerimizde cemaatle namaz kılamadık ama minarelerden aylarca dualarla, salalarla milletimize manevi destek olmaya çalıştık."

- "Teşkilatımıza, zarar verecek hasletlerin girmesine engel olmamız gerekiyor"

Kurum kültürünün, ortak aklı, bilinci ve ideali canlı tuttuğunu ve kolektif başarının en temel unsuru olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"İslam'a hizmeti gaye edinen Diyanet İşleri Başkanlığımız mensupları için istişare, diğerkamlık, sadakat, merhamet, zarafet gibi erdemler, en önemli vasıflar ve en vazgeçilmez değerlerdir. Dolayısıyla teşkilatımıza bunların dışında zarar verecek hasletlerin, huyların girmesine engel olmamız gerekiyor."