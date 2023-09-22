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        Haberler Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı 20 mühendis alacak

        Diyanet İşleri Başkanlığı 20 mühendis alacak

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 18 bilgisayar ve 2 adli bilişim mühendisi alımı yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:07 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:07
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        Diyanet İşleri Başkanlığı 20 mühendis alacak
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        Başkanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ​​​2023 Yılı Mühendis Alımı Sınavı'na başvuran ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgelerine "sinav.diyanet.gov.tr"​ adresinden ulaşabilecek.

        Başvuru şartları ile sınavın yer ve tarihine ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

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