Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şeklindeki sorular en sık aranılanlar arasında yerini aldı. 7 Şubat tarihinde başlayan personel alım başvuruları bugün sona eriyor. Peki, 9.500 personelin istihdam edileceği Diyanet İşleri personel alımlarında 4-B Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticisi, 4-B Sözleşmeli İmam Hatip ve 4-B Sözleşmeli Müezzin Kayyım alımı yapılacaktır denildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine girmek isteyen adaylar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı (SÖZPER-2019-I) sınav başvuru formunu doldurabilirler.

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU

Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle

birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 07/02/2019–15/02/2019 tarihlerinde saat 08:30-16:30 arası şahsen müracaat edeceklerdir.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir

İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ya da il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER?

T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi),

Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait

(ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans

mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

2019 yılı ocak ayında yapılan hafızlık tespit sınavında başarılı olmuş adayların hafızlık bilgileri başvuru sisteminde kontrol edileceğinden bu adaylardan ayrıca hafızlık belgesi istenmeyecektir.

Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.

4-6 yaş çocuk eğitimine ilişkin sertifika (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için),

Pedagojik/öğretmenlik formasyon belgesi (Başvuruda beyan edenler için),

Başvuruları onaylayan personele başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların

başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir