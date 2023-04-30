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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 4 bin 538 din görevlisi alınıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Yurt genelinde toplamda 4 bin 538 kişinin istihdam edileceği konuya ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvuru nasıl yapılır sorularının ayrıntıları...

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  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 4 bin 538 DİB Diyanet personel başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    26 Nisan 2023 Pazartesi günü itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları alınmaya başlandı. Söz konusu duruma dair en çok merak edilen soruların yanıtlarını bir araya getirdik. İşte, alınacak personellerin listesi ve başvuru tarihlerine dair detaylar...
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 4 bin 538 DİB Diyanet personel başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.04.2023-05.05.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 4 bin 538 DİB Diyanet personel başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Müracaatlar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

    DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 4 bin 538 DİB Diyanet personel başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    DİYANET PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

    2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

    3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 4 bin 538 DİB Diyanet personel başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

    5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

    6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmama
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 4 bin 538 DİB Diyanet personel başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Bu durumda olan adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 4 bin 538 DİB Diyanet personel başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    SINAV KONULARI

    Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan),

    b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

    c) Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

    d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 4 bin 538 DİB Diyanet personel başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

    6. Adaylar, sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.

     

    7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 4 bin 538 DİB Diyanet personel başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI KPSS GEREKTİRİYOR MU?

    Değerlendirme ve başarı sıralaması hakkında bilgiler şöyle:

    Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 4 bin 538 DİB Diyanet personel başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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